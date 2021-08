PM apreende aparelho de som após denúncia de perturbação do sossego em Porto da Folha

Na noite desse domingo (1º), policiais da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um aparelho de som e notificaram o proprietário após denúncias de perturbação do sossego em Porto da Folha.

Os policiais militares foram acionados para averiguar a denúncia de que havia um som automotivo com volume acima do permitido, incomodando moradores do Povoado Lagoa da Volta. Depois de constatar o fato, a equipe policial apreendeu o aparelho de som e encaminhou o proprietário para o CISP local, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência.