PM apreende aparelho sonoro em Porto da Folha

Na madrugada desta quarta-feira, 21, militares do 4º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma aparelhagem sonora no Povoado Malhada Cumprida, no município de Porto da Folha por perturbação do sossego alheio.

Após denúncias de vizinhos, equipes da 2ª Companhia foram ao endereço solicitado e constataram que havia uma festa na residência. Segundo os policiais, o barulho estava excessivo ao ponto de ninguém da festa conseguir ouvir a sirene da viatura. Como o portão estava aberto, entraram e chamaram na porta da casa, e foram atendidos pelo responsável pelo local.

Os vizinhos disseram que desde a tarde do dia anterior que eles faziam muito barulho, com som em volume alto e muita gritaria. Um deles declarou que as festas naquele lugar são constantes e abusivas, e que sua esposa, mesmo tomando “remédio controlado”, não conseguia dormir quando tinha festa no local.

Os militares solicitaram ao organizador da festa que desligasse o aparelho sonoro e colocasse na viatura, pois seria apreendido. O homem alegou que teria alugado o local para comemorar o dia dos amigos.

Foi confeccionado o TCO pela apreensão do aparelho sonoro e o proprietário se comprometeu a comparecer no Fórum da cidade em virtude dos fatos ocorridos.