Equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) apreenderam três aparelhos de som automotivo após denúncia de perturbação do sossego no município de Maruim. A ocorrência foi registrada na tarde desse domingo (17).

Os policiais foram acionados para averiguar a denúncia de que havia três veículos, no Povoado Pau Ferro, com aparelhos de som acima do volume permitido por lei.

Após constatarem a veracidade da informação, os militares notificaram os proprietários dos equipamentos.

Os aparelhos de som foram apreendidos e encaminhados à delegacia, onde foram lavrados os Termos Circunstanciados de Ocorrências.