PM apreende arma de fogo após denúncia de tentativa de homicídio em Monte Alegre

Na noite de quarta-feira, 07, policiais militares da Companhia da Caatinga apreenderam uma arma de fogo em Monte Alegre.

Os policiais receberam a informação de que, no Povoado Boa Vista, o filho havia tentado contra a vida do próprio pai com disparos de arma de fogo e agredido outros familiares.

Na residência, as vítimas confirmaram o fato e explicaram que o autor atirou contra o pai, mas, por sorte, errou o alvo.

A equipe da Caatinga foi até a residência do suspeito e apreendeu a arma utilizada no crime, uma espingarda calibre 12. O homem fugiu antes da chegada dos policiais e não foi localizado.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Nossa Senhora da Glória para serem tomadas as medidas legais.