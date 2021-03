PM apreende arma de fogo durante abordagem a veículo em Itabaiana

Na noite do último domingo, 14, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam uma arma de fogo durante abordagem a um veículo na BR-235, no município de Itabaiana.

A equipe do 3º BPM realizava o patrulhamento de rotina no bairro Queimadas, quando, às margens da BR 235, avistou um veículo em atitude suspeita e resolveu abordá-lo.

Durante o procedimento de revista, os policiais militares encontraram uma arma de fogo com uma munição intacta embaixo do banco do motorista. O revólver, de calibre .38, estava com os números de identificação adulterados.

Os três ocupantes do veículo foram encaminhados à delegacia, sendo que um deles foi flagrado com um pino de cocaína.

Fonte: ASCOM PM/SE