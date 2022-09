PM apreende armas e material explosivo após confronto no interior do estado

Nessa segunda-feira, 5, a Polícia Militar de Sergipe apreendeu armas e carga de material semelhante à dinamite após um confronto que resultou no óbito de quatro homens.

Na noite dessa segunda-feira, numa estrada vicinal nas proximidades do Fórum de Nossa Senhora do Socorro, quatro homens que estavam num veículo, atiraram no carro em que estava um Oficial da Polícia Militar de Sergipe. Houve um revide e os suspeitos fugiram em direção à BR-101.

Já na cidade de Rosário do Catete, o veículo utilizado na ação foi encontrado com um dos homens já sem vida, abandonado pelos comparsas, que roubaram um Celta para continuar a fuga. Os militares continuaram atentos e, na rodovia entre as cidades de Boquim e Estância, o carro com os outros três suspeitos foi interceptado e, após um confronto, os três suspeitos foram atingidos.

Com os homens, foram encontradas armas e uma carga de material semelhante à dinamite, muito utilizada em explosões a cash de bancos.

