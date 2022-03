PM apreende cocaína e crack em Poço Redondo

Nessa quarta-feira, 9, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas na cidade de Poço Redondo, região do Alto Sertão sergipano.

Após investigações do serviço de inteligência, a guarnição foi acionada para averiguar a denúncia de um suposto tráfico ilício de drogas na Rua Manoel Saturnino, em Poço Redondo.

Os militares se dirigiram ao local e, ao se aproximarem da residência, perceberam que um homem empreendeu fuga ao avistar a guarnição. No imóvel foram encontrados 26 pinos de cocaína e 54 pedras de crack, além de uma balança de precisão e de uma cópia do documento de identidade do suspeito.

Informações da PM