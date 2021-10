PM apreende drogas e arma de fogo após confronto em Canindé de São Francisco

- Advertisement -

Equipes do 4º Batalhão (4º BPM) apreenderam drogas e uma arma de fogo após confronto com suspeitos na cidade de Canindé de São Francisco, no Alto Sertão sergipano, nessa quinta-feira, 14.

Os policiais realizavam patrulhamento no Bairro Olaria, quando foram informados por moradores que havia pessoas vendendo drogas na Rua 03. Nas imediações do endereço denunciado, os militares identificaram três homens em atitude suspeita.

Durante a aproximação da viatura, um dos suspeitos sacou um revólver e efetuou disparos contra a guarnição. Os policiais reagiram e o agressor acabou sendo atingido. Imediatamente, os PMs solicitaram apoio para prestar socorro médico e proceder a condução dos outros dois detidos.

No local da abordagem foram apreendidas 48 pedras de crack e 21 porções de maconha, além de uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar droga.

Diante dos fatos os materiais e suspeitos envolvidos foram apresentados na Delegacia Regional para os procedimentos cabíveis.

Ascom PM