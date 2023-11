Na madrugada da última quarta-feira, 15, militares da Força Tática do 1º Batalhão apreenderam duas armas de fogo e 63 munições, após denúncia de violência doméstica no Bairro Inácio Barbosa, Zona Sul de Aracaju. A vítima foi encontrada em estado de choque e precisou de atendimento médico, antes de ser encaminhada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para adoção das medidas legais cabíveis.

Segundo as denúncias recebidas por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp/190), uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro, que estaria de posse de arma de fogo, em um condomínio de apartamentos localizado na Rua Via Férrea. No local, a equipe da Polícia Militar encontrou a vítima muito abalada, em estado de choque.

A vítima relatou que foi agredida por seu companheiro e mostrou as lesões provenientes da agressão em seu braço. Além disso, diversos móveis do apartamento foram destruídos pelo agressor. Ao ser questionada pelos militares se ele possuía armas, a senhora respondeu que sim e autorizou buscas no imóvel.

Em um dos quartos do apartamento, os policiais encontraram cases de pistolas e um cofre avariado por um disparo de arma de fogo. Dentro do cofre foram localizadas duas pistolas e 63 munições.

De acordo com a vítima, o agressor ainda possuía uma terceira arma que não foi localizada no imóvel e que provavelmente ele teria levado quando fugiu de casa. Em razão disso, a mulher relatou que estava com medo que ele retornasse ao apartamento para matá-la.

Diante dos fatos, a equipe do 1º Batalhão levou a vítima para receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco. Em seguida, a senhora foi encaminhada ao DAGV, juntamente com os armamentos apreendidos.

Fonte: Ascom PM/SE