Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um equipamento de som no município de Poço Redondo. O fato aconteceu na noite dessa quinta-feira (02), logo após uma denúncia de perturbação do sossego alheio.

A equipe do 4º BPM foi acionada para averiguar a informação de que havia um som com volume excessivo na região central de Poço Redondo.

Assim que constataram a veracidade da denúncia, os militares apreenderam o aparelho de som e notificaram o proprietário.

Fonte: Ascom PM/SE