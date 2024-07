Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração. O fato aconteceu nesta quarta-feira (03), no Centro de Arauá.

Durante patrulhamento, a equipe do Bpati notou um homem conduzir uma motocicleta sem utilizar o capacete. Diante da infração de trânsito, foi relizada a busca veicular. A partir disso, foi constatado que a moto estava com sinais de adulteração no chassi e no motor. Além disso, a placa identificadora não condizia com o modelo da moto.

Desta forma, o caso foi levado à Delegacia de Itabaianinha para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE