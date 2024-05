Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) apreenderam uma motocicleta que estava com sinal identificador adulterado. O fato aconteceu em Umbaúba, nessa segunda-feira (13).

Durante patrulhamento, a equipe do BPATI flagrou um homem conduzindo uma motocicleta, de 110 cilindradas, sem utilização de capacete, praticando manobras de risco, bem como em velocidade incompatível com a via.

Os policiais deram ordem de parada e, também, sinalização luminosa e sonora, mas o suspeito não obedeceu. Após insistência no acompanhamento, os policiais abordaram o homem e encaminharam para a Delegacia, após autuações administrativas de trânsito.