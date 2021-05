PM apreende motocicletas com restrições e prende homem pelo crime de receptação em Nossa Senhora de Lourdes

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) apreenderam, na tarde dessa quarta-feira (26), duas motocicletas com restrições de roubo/furto e prenderam um homem pelo crime de receptação no município de Nossa Senhora de Lourdes. Ainda durante a ação, um menor foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Os militares da Caatinga realizavam abordagens preventivas a pessoas e a veículos, quando, na região central daquele município, visualizaram uma motocicleta sem a placa de identificação. Após consultarem os dados, os policiais constataram que se tratava de uma moto CG Honda 150, de placa OES-3477, com restrição de roubo e furto. O condutor foi identificado e encaminhado à delegacia pela suspeita de crime de receptação.

Na mesma ação, desta vez, no Povoado Carro Quebrado, os policiais militares apreenderam outra motocicleta, também sem a placa e com restrição de roubo/furto. A moto foi identificada como uma CG Honda 160, placa PMC-0170, do município de Lagoa dos Gatos, Pernambuco. De acordo com o condutor, um menor de 16 anos, o veículo pertencia ao seu tio. Ele foi apreendido pela suspeita de infração análoga à receptação.

