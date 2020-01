PM armado surta no Bugio; oficial tenta acalmar a situação

Um clima de tensão está ocorrendo no final de linha, Bairro Bugio em Aracaju, após um policial militar, surtar.

As informações são de que o cabo que pertence ao 8º Batalhão, estaria sem a farda quando houve o surto no inicio da tarde desta segunda-feira (13). Ele teria retornado para a casa, vestido a farda e estaria armado e impedindo que colegas de corporação entrassem na residência.









O Major Marco Carvalho, gerenciador de crises, está no local tentando negociar com o militar, que acabou aceitando a dialogar. As informações são de que o major conseguiu se aproximar do portão de entrada e conversar como o militar através da janela. Até o momento, o policial continua dentro de sua residência.

Uma viaturas do Samu, Corpo de Bombeiros, do 8º Batalhão e do COE estão no local.

Com informações e foto do radialista Sandoval Noticias