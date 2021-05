PM fecha bares e orienta proprietários que descumpriam decreto governamental em Propriá

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) fecharam vários bares que descumpriam o decreto governamental no município de Propriá, na última sexta-feira, 7. Durante a ação, os proprietários dos estabelecimentos foram orientados sobre uma possível abertura de procedimento criminal, caso eles insistissem no descumprimento.

Os militares foram acionados para averiguar a denúncia de que bares localizados na Orlinha de Propriá continuavam abertos após as 22h, causando aglomerações de pessoas e infligindo o toque de recolher, em descumprimento ao decreto governamental de combate à disseminação do coronavírus. Como consequência, os estabelecimentos foram fechados e os proprietários orientados acerca das possíveis notificações.

A Polícia Militar pede a população do município de Propriá e adjacências que cumpram o decreto estadual, não somente por se tratar de um imperativo legal, mas, sobretudo, pela prevenção da Covid-19, doença que já vitimou milhares de pessoas no estado de Sergipe e no mundo.