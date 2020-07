PM flagra rinha de galo no município de Nossa Senhora do Socorro

No último sábado, 4, policiais do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagraram uma rinha de galo no Povoado Porto Grande, em Nossa Senhora do Socorro. Os organizadores vão responder na Justiça por maus tratos aos animais.

Por volta das 14h, uma equipe foi acionada pelo Ciosp para averiguar denúncia de rinha de galo no Povoado Porto Grande. Assim que chegaram ao local, os policiais flagram alguns participantes da rinha.

Ainda segundo informações, alguns animais já estavam debilitados devido os maus-tratos. Os participantes foram abordados e os organizadores da rinha identificados.

Diante do flagrante, os responsáveis assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e responderão no Juizado Especial Criminal de Nossa Senhora do Socorro por crime ambiental previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605, Lei de Crimes Ambientais.

