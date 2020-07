PM localiza homem em posse de arma de fogo em Porto da Folha

Uma ação policial da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) resultou na localização de José Robson Pereira Lima de Souza, conhecido como “Pintinho”. Ele portava uma arma de fogo quando foi encontrado pelos policiais durante patrulhamento na tarde dessa segunda-feira, 20, na cidade de Porto da Folha.

De acordo com as informações policiais, os militares, ao se depararem com o suspeito portando uma espingarda, tentaram iniciar uma verbalização para que o homem entregasse a arma. No entanto, ele apontou o armamento para os policiais e teve início um confronto. Ele foi atingido, socorrido, mas veio a óbito no hospital.

Com o suspeito foram apreendidos uma espingarda de fabricação caseira, municiada e engatilhada, assim como 28 papelotes de substância semelhante à maconha, prontos para a venda.

O homem já havia sido preso em 2019 por tráfico de drogas, na cidade de Porto da Folha. Ainda segundo as informações policiais, ele era temido na região e ameaçava as pessoas da localidade. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde foram adotados os demais procedimentos legais cabíveis ao caso.

SSP