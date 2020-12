PM localiza residência utilizada para estoque e comércio de drogas em Boquim

Dando continuidade às ações de combate ao tráfico de drogas, policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM) localizaram uma casa abandonada que estava sendo utilizada para o estoque, plantio e distribuição de drogas. O caso ocorreu nessa terça-feira, 22, na cidade de Boquim.

De acordo com as informações policiais, o local foi encontrado após denúncias feitas à polícia. No local, foram encontrados objetos que configuram o crime de tráfico de drogas, como embalagens de tabletes de maconha, facas, papel alumínio, balança de precisão e pinos com substâncias entorpecentes semelhantes à cocaína.

Além desses itens, também foram localizadas anotações com nomes e valores, além de algumas de maconha, que estava no fundo da residência. Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das demais medidas cabíveis ao caso.

SSP