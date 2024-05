Policiais do Batalhão de Radiopatrulha prenderam dois homens por tentativa de roubo, no bairro Ponto Novo, em Aracaju, na última sexta-feira (24).

Durante patrulhamento, a equipe do BPRp foi solicitada por um cidadão que aparentava estar bastante nervoso, o qual relatou ter sido vítima de uma tentativa de roubo.

Imediatamente, a equipe policial realizou diligências com o intuito de prender os dois suspeitos. Apesar da fuga do local do crime e da resistência, os policiais tiveram êxito na prisão dos supostos autores do fato delituoso.

Um dos homens tentou desfazer-se de uma arma branca, mas não obteve sucesso, graças à agilidade dos policiais. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE