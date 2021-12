PM prende duas pessoas e apreende drogas em Lagarto

Nessa terça-feira, 14, policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão prenderam duas pessoas por suspeita de tráfico ilícito de drogas, na cidade de Lagarto, região do Centro-Sul sergipano.

A guarnição realizava patrulhamento no bairro Campo da Vila, quando recebeu a informação de tráfico de drogas na região. O suspeito ficava sempre com uma pequena quantidade e escondia o restante do material ilícito numa residência.

No momento da abordagem, o homem foi encontrado com duas buchas de maconha e aproximadamente R$ 200 em cédulas de R$2 e R$5. Na casa, estava a esposa do suspeito e foi localizado um pedaço grande cocaína, uma balança de precisão e quatro aparelhos telefônicos.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Lagarto para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE