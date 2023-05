Nessa quarta-feira, 17, equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam dois homens por suspeita de tráfico de drogas na cidade de Propriá, Baixo São Francisco.

Segundo informações, o fato aconteceu às 17h55, no momento em que os militares realizavam patrulhamento, e notaram dois homens em atitude suspeita. Após a ordem de parada, os suspeitos entraram rapidamente em uma casa, localizada na Rua do Gás.

Com eles, foram apreendidas 27 pedras de crack, dez trouxas de cocaína e uma balança de precisão.

Ainda conforme as informações, os suspeitos relataram que as drogas foram adquiridas no Centro de Aracaju, nas proximidades da Rodoviária Velha.

Após o flagrante, eles e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Propriá para procedimentos.