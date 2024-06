A ação ocorreu durante o atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca

Na madrugada desta terça-feira (25), policiais militares do 1º Batalhão realizaram o cumprimento de um mandado de prisão por violência doméstica. A ordem judicial foi cumprida durante o atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio, no Bairro Santa Maria.

Por volta da 1h40, a equipe do 1º Batalhão foi acionada para intervir em uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca, no Conjunto Valadares. No local, os militares encontraram um homem com uma faca cravada no ombro.

A mãe da vítima informou que seu filho havia saído para comprar cigarro e retornou logo depois, com o ferimento. Ele preferiu não informar quem seria o autor do crime, que ocorreu na Rua da Paz.

Em seguida, uma equipe do Samu prestou atendimento ao cidadão e o conduziu ao Hospital de Urgências de Sergipe.

Durante o atendimento médico, os policiais efetuaram consultas criminais com os dados da vítima e constataram que havia um mandado de prisão por violência doméstica.

Após a liberação médica, o homem foi conduzido à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE