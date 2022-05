PM prende homem por embriaguez ao volante no João Alves

Na segunda-feira, 2, militares da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) prenderam um homem por embriaguez ao volante no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

O fato ocorreu às 21h durante uma blitz realizada no Conjunto João Alves, quando um condutor foi abordado por apresentar sinais de embriaguez. Durante o teste do etilômetro, ficou constatado 0,63 mg/l de álcool no ar expelido.

Ainda conforme as informações policiais, várias latas vazias de bebida alcoólica foram encontradas no interior do veículo. O condutor foi encaminhado à Delegacia Plantonista e o carro recolhido para o pátio do Detran por licenciamento vencido.

Fonte: Ascom PM/SE