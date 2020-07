PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Ribeirópolis

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, no município de Ribeirópolis, na tarde desse sábado, 25.

O fato foi registrado em uma rodovia próxima ao Povoado Serra do Machado, quando os policiais da Caatinga avistaram um veículo trafegando de maneira suspeita. Durante revista veicular, os PMs encontraram uma espingarda calibre .28 com oito munições deflagradas, embaixo do banco traseiro do carro.

O condutor do veículo informou que estava se deslocando de Carmópolis para o Povoado Serra do Machado para deixar a arma na residência de um amigo.

Como ele não apresentou a documentação exigida para o porte da arma, precisou ser encaminhado à Delegacia de Itabaiana para os procedimentos legais.

Fonte: Ascom/PM