PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo na Rodovia Rota do Sertão

Na madrugada desSe sábado, 12, policiais da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, durante abordagem a um veículo que trafegava na Rodovia Rota do Sertão, no município de Monte Alegre.

A equipe policial da Caatinga participava de uma operação para prevenir roubos a agências bancárias, quando visualizou um veículo modelo Gol, com quatro ocupantes, que transitava de maneira suspeita na Rodovia Rota do Sertão.

Em meio ao procedimento de abordagem, um dos suspeitos foi flagrado com um revólver calibre . 38, com seis munições, escondido dentro de uma bolsa. Ele informou aos policiais que havia alugado a arma com o intuito de se defender de um desafeto.

Diante disso, os quatro homens e o armamento apreendido foram encaminhados à Delegacia de Nossa Senhora da Glória.

