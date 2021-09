PM prende homem por roubo a estabelecimento comercial em Nossa Senhora das Dores

Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prenderam, nessa quarta-feira, 29, um homem suspeito de roubar um estabelecimento comercial no município de Nossa Senhora das Dores.

A equipe do 10º BPM foi solicitada durante o policiamento ostensivo para averiguar uma denúncia de roubo a um comércio localizado no Bairro Cruzeiro das Moças. No estabelecimento, a proprietária informou aos policiais que um homem havia invadido o local e levado uma quantia em torno de R$ 450.

Com efeito, os militares intensificaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado nas imediações de um terreno baldio e encaminhado à Delegacia de Nossa Senhora das Dores.