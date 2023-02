PM prende homem por suspeita de tráfico em Propriá

Nessa quarta-feira, 22, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Matadouro, em Propriá, região do Baixo São Francisco.

Segundo informações policiais, o suspeito trafegava em uma motocicleta e não utilizava capacete, fato que chamou a atenção da guarnição. Após voz de parada, o homem, de 33 anos, foi revistado e flagrado em posse do entorpecente.

Com ele, os policiais militares apreenderam maconha e uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Propriá para procedimentos cabíveis.

Com informações da Ascom PM