Policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo no município de São Cristóvão. A ação aconteceu nessa quarta-feira, 20.

De acordo com as informações policiais, a equipe do regimento abordou uma motocicleta cujos ocupantes estavam em atitude suspeita na Avenida Marechal Rondon, no Bairro Rosa Elze.

Durante o processo de revista, os policiais encontraram um revólver calibre .32, com duas munições intactas, na cintura de um homem que estava na garupa da moto. Questionado, o suspeito disse que portava a arma para se defender de possíveis desavenças.

O homem também relatou que guardava uma certa quantidade de crack em sua residência, com a finalidade de comercialização.

A partir dessa informação, os militares foram até a casa do suspeito e apreenderam um tablete e meio de substância semelhante a crack, uma prensa, três munições calibre .38 e um caderno com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido.

