PM prende homem por violência doméstica em Itabaiana

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam no último domingo, 7, um homem por violência doméstica no bairro Rotary, em Itabaiana.

Os policiais foram acionados, por meio do telefone funcional, para atender uma ocorrência em que um homem estaria agredindo sua esposa. Chegando ao local, a vítima foi encontrada, com ferimentos no corpo, tentando imobilizar o agressor.

O homem foi detido e a vítima encaminhada à unidade de saúde para o atendimento médico devido. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: ASCOM PM/SE