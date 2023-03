PM prende suspeito após agredir a companheira em Socorro

Uma equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prendeu um suspeito de agredir a companheira no Conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro. A prisão do homem ocorreu nessa terça-feira (14).

De acordo com a policia, os militares foram acionados pelo Ciosp para averiguar uma denúncia de violência doméstica. A equipe foi até ao local informado, onde a vítima confirmou as agressões

O agressor foi localizado e preso, e o caso foi encaminhado ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAVG) para realização das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM