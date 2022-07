PM prende suspeito de ameaçar dona de bar com espingarda em Canindé

Policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem que ameaçou a dona de um bar com uma espingarda, na tarde deste domingo, 10, no município de Canindé de São Francisco. O suspeito não conseguiu comprar bebida alcoólica fiado e teve um ataque de ódio.

Os militares foram acionados para averiguar uma denúncia de ameaça com arma de fogo no Bar do Baiano, localizado no Povoado Capim Grosso.

No local, a proprietária relatou à equipe policial que um homem entrou no seu bar para comprar bebidas fiado, mas foi informado que o estabelecimento não negociava dessa maneira.

A partir desse momento, o suspeito iniciou um ataque de fúria e ameaçou retornar ao bar para matá-la.

Pouco tempo depois, o homem voltou portando uma espingarda e dizendo que iria tirar a vida da dona do bar e do seu companheiro.

Diante das ameaças, a vítima fechou as portas do comércio. Ainda assim, durante a tentativa de invadir o local, o agressor danificou a fechadura de uma das portas e quebrou os vidros.

A equipe do 4º BPM foi chamada e iniciou buscas na tentativa de prender o suspeito. Durante a ação, os policiais localizaram um senhor, que se identificou como padrasto do denunciado. Ele informou onde o suspeito estava escondido e disse que, após tomar conhecimento do fato, retirou a arma de fogo do enteado e guardou em sua residência.

Os policiais militares prenderam o homem por ameaças e posse ilegal de arma de fogo e apreenderam a espingarda. O caso foi encaminhado à Delegacia de Canindé de São Francisco para a formalização do flagrante.

Fonte: Ascom/PMSE