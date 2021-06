PM prende suspeito de disparos que matou criança em Feira Nova

Policiais da Companhia Idependente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) prenderam em flagrante Janderson Bispo dos Santos Silva, apontado como o autor do crime que vitimou fatalmente uma criança de nove anos na cidade de Feira Nova. A prisão ocorreu nessa terça-feira (15).

De acordo com as informações policiais, três homens teriam invadido a residência onde a criança morava. Na tentativa de escapar dos disparos, pai e filho correram para a rua, mas a criança foi atingida e veio a óbito.

Depois do ocorrido e com a chegada dos policiais militares, os suspeitos fugiram em direção a uma mata próxima ao local do crime. O homicídio teria sido praticado em retaliação à tentativa de homicídio praticada com uso de faca.

Os policiais militares localizaram a residência de um dos suspeitos e fizeram a prisão em flagrante dele. Ele foi preso pelo crime de homicídio. O caso está será apurado pela Polícia Civil.