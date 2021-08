PM prende suspeito de furtar portão de residência em Propriá

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam, na tarde dessa quinta-feira (26), um homem suspeito de furtar o portão de uma residência localizada no município de Propriá, região do Baixo São Francisco sergipano.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia de furto do portão de uma residência, localizada no Centro daquele município, e que um homem suspeito tentava vendê-lo em seguida.

Os policiais agiram rápido e localizaram o suspeito e o portão, que foram encaminhados à delegacia para as devidas providências.

Fonte: Ascom PM/SE