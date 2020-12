PM prende suspeito de matar o próprio pai no bairro Santo Antônio

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam Matheus Lopes dos Santos, 22 anos, suspeito de ter praticado o homicídio que vitimou o próprio pai nesse domingo, 27. A vítima foi identificada como Janilson Guimarães dos Santos, 39 anos. O caso ocorreu no bairro Santo Antônio, na capital.

De acordo com as informações policiais, os policiais realizavam rondas na localidade quando foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Eles foram informados sobre uma suposta tentativa de homicídio na avenida Airton Teles. O crime teria sido praticado com uma faca.

Os policiais seguiram ao local e encontraram algumas pessoas na calçada, dentre elas o filho da vítima, que informou que ocorreu uma discussão e posteriormente uma briga. Durante o fato, segundo o suspeito, o pai pegou uma faca e correu na direção dele, que tomou o armamento e atingiu o próprio pai.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez os procedimentos de primeiros socorros, mas a vítima não reagiu e veio a óbito. O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi apresentado por meio de Relatório de Ocorrência Policial (ROP) para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

SSP