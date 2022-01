PM prende suspeito de realizar disparos com arma de fabricação caseira contra a própria companheira em Canindé

Policiais da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/4º BPM) prenderam, na noite dessa segunda-feira, 17, no município de Canindé de São Francisco, um homem suspeito de realizar disparos com arma de fabricação caseira contra a própria companheira.

A prisão teve início a partir de uma denúncia de tentativa de homicídio na Fazenda São José, na Zona Rural de Canindé de São Francisco. Lá, a vítima informou aos policiais que, após uma série de desentendimentos, o seu companheiro utilizou uma arma de fogo para realizar vários disparos de arma de fogo em direção a ela.

Como não foi atingida, a mulher correu para um matagal, onde consegui acionar a equipe do 4º BPM por meio do celular. Imediatamente, os militares foram até o local e prenderam o agressor, que informou que havia escondido as armas dentro de um curral. Após buscas, uma espingarda calibre 32, com seis munições, e uma garrucha, foram apreendidas pelos agentes.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Canindé, onde responderá por tentativa de homicídio contra a própria companheira.

Com informações da PM