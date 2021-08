PM prende suspeito de tráfico e posse ilegal de arma de fogo em Poço Redondo

Policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/4ºBPM) prenderam, na tarde dessa quinta-feira (12), um homem suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu no município de Poço Redondo.

Segundo relato policial, a equipe do 4º BPM realizava rondas de rotina no Povoado Santa Rosa do Ermírio, quando recebeu a informação de que havia um homem traficando naquela localidade, em posse de uma arma de fogo.

Os militares foram averiguar a denúncia e localizaram o suspeito. Mediante os questionamentos, ele confessou que havia escondido a arma, um revólver calibre 38 e18 munições, dentro da sua residência. Já em relação à denúncia de tráfico de drogas, o homem confessou que havia deixado três tabletes de maconha prensada em uma propriedade rural localizada na Serra da Guia.

A arma de fogo e a droga foram apreendidas e encaminhadas juntamente com o suspeito para a Delegacia de Canindé.

Fonte: Ascom PM/SE