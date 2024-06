Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por suspeita de violência doméstica no Bairro Pratas, em Lagarto, Região Centro-Sul do estado. O fato ocorreu nesse domingo (09).

Segundo informações, populares ouviram os gritos e pedidos por socorro da mulher. E assim que os policiais chegaram ao endereço, encontraram a vítima bastante nervosa. Ela relatou que o companheiro desferiu um soco no queixo dela, e quebrou o portão com chutes.

A mulher de 60 anos foi levada para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo as informações, ao perceber que ia ser conduzido à delegacia, o homem disse que, se fosse preso, ia atear fogo na vítima, quando saísse da prisão.

Vítima e suspeito foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: Ascom PM/SE