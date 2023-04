PM prende suspeito e apreende pistola em Nossa Senhora das Dores

Na madrugada desta quinta-feira, (20), equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Nossa Senhora das Dores, no médio sertão sergipano.

De acordo com as informações policiais, durande ronda no município, os militares notaram o momento em que um veículo Kia Cerato, cor branca, diminuiu a velocidade.

Diante da suspeita, a equipe deu inicio à abordagem, onde foram apreendidos uma pistola calibre .38, dois carregadores, 37 munições e aparelhos celulares dentro do veículo.

Ainda de acordo com as informações policiais, o suspeito apresentava sinais de embriaguez, e a arma possuía Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF).

A arma, o veículo e o suspeito foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM