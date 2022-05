PM prende suspeito por furtos e recupera veículo em Itabaiana

Nesaa terça-feira (3), equipes da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (4ª Cia/3º BPM) prenderam um homem por suspeita de furto de celular no Centro de Itabaiana, região Agreste de Sergipe. Na ação, uma motocicleta com restrição foi recuperada.

A guarnição realizava policiamento no Centro de Itabaiana, quando foi informada por populares sobre um furto de celular nas proximidades da Praça de Eventos. Assim que os militares chegaram ao local, encontraram o suspeito em posse do aparelho da vítima, uma mulher de 39 anos.

Ainda de acordo com as informações policiais, o homem estava em posse de uma motocicleta Honda Pop, cor preta. Durante consulta aos dados, ficou constatado que a moto foi furtada na cidade de Nossa Senhora das Dores, logo no início da manhã.

O suspeito foi preso e o caso encaminhado à delegacia do município para tomada de providências.

Fonte: Ascom/PMSE