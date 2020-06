PM prende suspeitos de receptação de motocicleta roubada na zona rural de Porto da Folha

No fim da tarde dessa segunda-feira, 8, policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) prenderam dois homens suspeitos de receptarem uma motocicleta roubada, no município de Porto da Folha.

A equipe da Ciopac avistou um homem conduzindo uma motocicleta sem a placa de identificação, nas imediações do Povoado Lagoa Redonda, naquele município. Durante consulta ao chassi do veículo, os policiais descobriram que se tratava de uma moto Honda CG Titan 150, com restrição de roubo e furto.

Diante do flagrante, o homem confessou que tinha conhecimento da situação irregular da motocicleta e que havia adquirido de um morador do mesmo povoado.









Os policiais localizaram o suposto vendedor, que disse também saber da procedência ilícita da moto, bem como, negociou com o comprador em comum acordo.

Eles foram encaminhados à Delegacia de Nossa Senhora da Glória, para onde seguem as investigações.

Fonte: Ascom PM/SE