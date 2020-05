PM prende suspeitos por tráfico de drogas e apreende submetralhadora de fabricação caseira

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam, na tarde deste sábado, 23, dois homens por suspeita de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Durante a ação, realizada no município de Nossa Senhora do Socorro, foram apreendidas duas armas de fogo, dentre elas uma submetralhadora de fabricação caseira, além de uma quantidade significativa de drogas.









As equipes do Getam faziam o patrulhamento, quando perceberam que um homem estava fumando um cigarro de maconha na porta de uma residência, localizada no Loteamento Santa Cecília. O suspeito, com passagem pelo sistema prisional por roubo e porte ilegal de arma de fogo, quando questionado onde havia comprado a droga, informou o endereço de um segundo suspeito conhecido vulgarmente por “braço”.

Os policiais passaram a averiguar o fato e, em seguida, encontraram o denunciado próximo de uma residência, utilizada como ponto de vendas de drogas, portando duas buchas de cocaína e dez pinos vazios no bolso.

Após autorização para entrarem na casa, os PMs descobriram um piso falso, onde estavam escondidos uma submetralhadora de fabricação caseira com nove munições; um revólver calibre .38 com cinco munições; cerca de dois quilos e meio de maconha prensados; mais 26 pinos vazios para acondicionamento de cocaína; duas balanças; dois rolos de fita e uma prensa de ferro.

Os dois homens suspeitos e o material ilícito foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PMSE