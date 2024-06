Nesta quinta-feira (30), policiais militares do Batalhão de Polícia de Rodipatrulha (BPRp) prenderam três homens por suspeita de furto em loja de shopping da Zona Sul de Aracaju. Um deles foi preso no estabelecimento em posse de joias com valor estimado em R$ 173.265,45, além de R$ 119,5 mil em dinheiro.

Segundo informações policiais, os militares foram acionados pelo Ciosp para atender uma ocorrência, após acionamento do alarme de uma loja do shopping, por volta das 6h. Assim que chegaram ao local, perceberam que a loja estava com as portas suspensas.

Ainda segundo as informações, havia um suspeito dentro da estabelecimento, que se entregou após verbalização dos militares. Com o homem de 18 anos, os policiais apreenderam um controle, R$ 119,5 mil em dinheiro e joias com valor estimado em R$ 173.265,45.

O jovem relatou que foi contratado por dois suspeitos, e que recebeu orientação de quebrar a tela do celular, caso fosse preso. Relatou ainda que os dois homens estiveram no shopping mais cedo, e clonaram o alarme e o acionamento de portas. Ele disse ainda que adentrou a loja vizinha a joalheria e, pelo teto, conseguiu acessar o estabelecimento onde foi preso.

O homem também informou que entrou no shopping às 22h e aguardou o encerramento das atividades do centro comercial. Os outros suspeitos estavam hospedados em uma pousada do Bairro Aruana, em Aracaju, e foram presos logo em seguida.

Os suspeitos e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para adoção de medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM