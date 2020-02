PM realiza ações preventivas na Festa das Caretas em Ribeirópolis

No último final de semana, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3°BPM) com o apoio do Grupamento Tático de Motos (Getam) e a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), realizaram policiamento preventivo na “Festa das Caretas” que ocorre todo ano no município de Ribeirópolis. A ação resultou na apreensão de seis motos e uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada.









Segundo informações do capitão Santana, na manhã de sábado, 15, foi efetuada a prisão de um suspeito que conduzia uma moto com restrição de roubo e furto. “Tendo em vista que o evento iniciaria nas primeiras horas do domingo, foi solicitado o apoio do Grupamento Tático de Motos (Getam)”, explicou.

“As equipes do Getam estão atuando no sentido de inibir a poluição sonora emitida pelos veículos e tudo que estiver em desacordo ao Código de Trânsito, nós estamos atuando. Nossas equipes estão fazendo abordagens para fazer o policiamento preventivo e evitar pessoas armadas ou mal intencionadas. Essa ação evita que tenhamos delitos durante o evento”, disse.

SSP