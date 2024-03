Na manhã desta sexta-feira (15), aconteceu o encerramento do XII Curso de Operações Policiais em Área de Caatinga (COPAC), na cidade de Poço Redondo/SE.

Após seleção criteriosa mediante intenso teste de aptidão física e avaliação médica, 44 policias de diversas forças de segurança ingressaram no curso que a Polícia Militar de Sergipe realizou através do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga).

Foram 10 dias árduos, sob o sol forte do sertão sergipano, totalmente longe da zona de conforto, sendo desafiados pela sede, dor, fome, pelo cansaço e os próprios pensamentos. Além disso, os tentantes tiveram instruções das seguintes disciplinas: Orientação e Navegação, Busca e Salvamento, Tiro Policial, Marchas na Caatinga, Operações Ribeirinhas, Primeiros Socorros, Ofidismo, Combate Rural, Patrulhas na Caatinga e Técnicas de Sobrevivência, entre outras.

Após exaustivos desafios e instruções, 18 policiais tornaram-se merecedores de envergar a farda camuflada e serem chamados de guerreiros de caatinga.

O Coronel Carlos Rolemberg, subcomandante-geral da PMSE, parabenizou os formandos pelo vigor, dedicação e perseverança. O Subcomandante relembrou como o sertanejo é retrato ao longo da história do Brasil e citou o escritor Euclides da Cunha: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”. Expressando a vivacidade e bravura do nordestino. E concluiu sua fala enaltecendo a evolução do preparo técnico que viabiliza a neutralização de qualquer injusta agressão que possa vir atentar os nobres policiais.

Para o major Fabrício, comandante do BPCaatinga, o COPAC tem como base de instrução o manual de operações de caatinga do exército brasileiro, sendo adaptado para as operações policiais no bioma caatinga. O oficial afirmou que o sucesso do curso aconteceu graças ao empenho dos instrutores, monitores, colaboradores e também pela perseverança dos alunos, os quais se esforçaram para superar os próprios limites e crescer profissionalmente.

Os policiais que concluem o curso são homens capacitados para atuar na região do Sertão Sergipano, que possui um dos ambientes mais inóspitos, que é o bioma Caatinga. Vale frisar que esta região tem elevadas temperaturas e um terreno composto por serras e um solo pedregoso, que dificultam a atuação das forças de segurança pública. Os formandos de hoje estão adaptados e poderão ajudar na manutenção da ordem pública nessa região.

Por fim, o comandante do BPCaatinga agradeceu ao Comandante – Geral por autorizar e dar todo apoio a mais um COPAC, “agradecemos porque com o aumento do efetivo do Batalhão, poderemos ativar outras bases no Baixo São Francisco e no Agreste sergipano, proporcionando ainda mais segurança a todos na região” finalizou o oficial.