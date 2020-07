PM realiza Operação Sergipe Mais Seguro na capital e interior do Estado

A Polícia Militar promoveu nesse último fim de semana uma nova edição da Operação Sergipe Mais Seguro. Desde a última sexta-feira, 17, diversas ações policiais foram realizadas na capital e em alguns municípios do interior do Estado.

O policiamento teve como objetivo coibir a criminalidade através de estratégias direcionadas com reforço do efetivo em áreas críticas. Os militares realizaram diversas buscas em pessoas e veículos durante os dias de operação.

Esse tipo de método operacional se mostrou muito eficiente no combate ao crime e atos que vão em sentido contrário à legislação. Os índices mostram que o reforço policial é fator primordial para queda do quantitativo de situações que são prejudiciais à sociedade durante os fins de semanas.

Durante os três dias de operação, foram apreendidas duas armas de fogo com um total de 17 munições e quase 11 kg de drogas tiradas de circulação das ruas. Além disso, 1.109 situações relacionadas à pertubação do sossego foram registradas, fato que acarretou em algumas prisões por desobediência.

A corporação segue promovendo esse tipo de operação em virtude da sua constatada eficácia. Os resultados obtidos são a prova do correto direcionamento das estratégias adotadas no policiamento.

Fonte: Ascom/PM/SE