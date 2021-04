POÇO REDONDO: Chuva de granizo provoca pânico em moradores

Os moradores do município de Poço Redondo tiveram um feriado de Tiradentes diferente. Tudo porque as chuvas de verão chegaram com força e com elas o inesperado granizo.

O fenômeno causado pela evaporação intensa e grande quantidade de radiação solar, assustou moradores, principalmente aqueles da zona rural, que foi a zona mais atingida pelos granizos.

Granizo é a forma de precipitação que consiste na queda de pedaços irregulares de gelo, comumente chamados de pedras de granizo. Essas pedras, na Terra, são compostas por água no estado sólido e medem entre 5 e 200 mm de diâmetro, sendo as pedras maiores provenientes de tempestades mais severas. Wikipédia