POÇO REDONDO: Operação conjunta prende traficante de drogas em transporte intermunicipal

Uma investigação do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, em parceria com policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), prendeu uma mulher neste último final de semana dentro de um transporte intermunicipal que faz a linha Aracaju / Canindé do São Francisco. A mulher foi presa com cocaína, cocaína pura e maconha nas imediações do município de Poço Redondo.

O trabalho de campo para prender a suspeita foi feito há alguns dias pelo Denarc ainda na capital sergipana. “Pedimos apoio do 4º Batalhão, e uma guarnição comandada pelo tenente-coronel Vítor imediatamente se deslocou até a Rota do Sertão, onde prendeu a suspeita em flagrante antes da droga chegar em Canindé”, destacou o coordenador do Denarc, Osvaldo Resende.









A suspeita portava 41 pinos de cocaína, 10 gramas de cocaína pura e 50 gramas de maconha. O flagrante foi lavrado na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória. O inquérito policial será conduzido pelo Denarc.

