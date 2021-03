Em operação conjunta deflagrada no início da manhã desta quarta-feira, 31, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão contra um grupo criminoso investigado por ameaças à população da cidade de Poço Redondo. A ação policial foi intitulada de Operação São José.

A ação ocorreu em conjunto entre a Polícia Civil, o Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e o 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM).

De acordo com as informações policiais, o grupo é apontado como o autor de um disparo contra uma morada da cidade de Poço Redondo. A investida dos investigados ocorreu com o objetivo de intimidar e manter as atividades criminosas do grupo na região.

Fonte: SSP