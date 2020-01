POÇO REDONDO: Polícia cumpre mandado de prisão de suspeito de tentativa de roubo em SP

Policiais civis de Canindé de São Francisco e militares de Poço Redondo deram cumprimento ao mandado de prisão de Gilmar dos Santos. Ele é suspeito da prática de uma tentativa de roubo na cidade de Boituva (SP). A detenção ocorreu nesta quarta-feira, 15.

De acordo com o delegado Fabio Santana, a ação criminosa foi praticada em 29 de janeiro de 2017. Diante das investigações sobre a localização do suspeito, as equipes, com o apoio da Polícia Militar, se deslocaram até Poço Redondo.









O suspeito foi encontrado e detido. Ele foi encaminhado para uma unidade policial, onde ficará à disposição do Poder Judiciário, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

SSP