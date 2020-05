Poço Redondo tem doze casos de Covid-19

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DETECTOU, NESTA QUINTA-FEIRA, MAIS 03 CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM POÇO REDONDO/SE.

Homem, 64 anos, detectado por meio de teste rápido, o paciente encontra-se em isolamento domiciliar e sendo acompanhado pelas equipes de saúde do município.

Duas mulheres com idades de 33 e 36 anos, irmãs, residem na sede do município, o vírus foi detectado por meio de teste rápido. As duas pacientes encontram-se bem e em isolamento domiciliar.

A Secretaria Municipal de Saúde e a administração orienta a toda população que siga todas as recomendações de proteção, evite a saída de suas casas se não for em caso de extrema necessidade e que ao sair seja feito o uso de máscaras.

SMS

Panorama

CASOS CONFIRMADOS: 12

CASOS EM INVESTIGAÇÃO: 05

CASOS DESCARTADOS: 103

NOTIFICADOS: 115

CURADOS: 01

ÓBITO: 01